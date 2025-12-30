Размер шрифта
Впервые с 2023 года иностранный фильм вошел в десятку самых кассовых в РФ

Триллер «Иллюзия обмана 3» вошел в десятку самых кассовых в российском прокате
Иностранная картина впервые с 2023 года вошла в топ самых кассовых в кинопрокате в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, американский триллер «Иллюзия обмана 3» собрал 1,74 млрд рублей. С этими сборами он занял третье место в общем рейтинге Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

На второй и третьей строчках рейтинга расположились фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (3,34 млрд рублей) и «Финист. Первый богатырь» (2,74 млрд рублей).

Также в топе оказались «Пророк. История Александра Пушкина» (1,64 млрд рублей), «Батя 2. Дед» (1,60 млрд рублей), «Август» (1,56 млрд рублей), «Горыныч» (1,54 млрд рублей), «Алиса в стране чудес» (1,23 млрд рублей), «Кракен» (1,13 млрд рублей) и «Дракула» (936 млн рублей).

Накануне «Газета.Ru» рассказала о 10 лучших российских фильмах 2025 года.

Ранее фанаты «Очень странных дел» в России пожаловались на обман теневого проката.

