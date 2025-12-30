В Демпартии США оценили роль Трампа в мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп является «единственным» политиком, к которому может прислушаться российский президент Владимир Путин. Об этом телеканалу CNN заявила представитель штата Мичиган в Конгрессе США и член Демпартии Дебби Дингелл.

Политик подчеркнула необходимость наступления мира на Украине и отметила, что Путин сейчас прислушивается только к Трампу.

«Трамп – единственный, к кому президент Путин может прислушиваться. И я хочу увидеть мир», – отметила она.

Дингелл понадеялась на то, что конфликт на Украине завершится в 2026 году.

28 и 29 декабря Путин и Трамп провели два телефонных разговора, на которых они обсудили урегулирования конфликта на Украине. Первый разговор состоялся 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. После первого разговора Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Вторая беседа прошла уже 29 декабря, после встречи Трампа с Зеленским. На ней президент США рассказал Путину, что на встрече с Зеленским американская сторона «в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта».

