Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
 (обновлено )
Новости политики

В Демпартии США оценили роль Трампа в мирных переговорах

Член Демпартии Дингелл: Трамп – единственный, кого слушает Путин
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп является «единственным» политиком, к которому может прислушаться российский президент Владимир Путин. Об этом телеканалу CNN заявила представитель штата Мичиган в Конгрессе США и член Демпартии Дебби Дингелл.

Политик подчеркнула необходимость наступления мира на Украине и отметила, что Путин сейчас прислушивается только к Трампу.

«Трамп – единственный, к кому президент Путин может прислушиваться. И я хочу увидеть мир», – отметила она.

Дингелл понадеялась на то, что конфликт на Украине завершится в 2026 году.

28 и 29 декабря Путин и Трамп провели два телефонных разговора, на которых они обсудили урегулирования конфликта на Украине. Первый разговор состоялся 28 декабря в преддверие встречи Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в США. После первого разговора Трамп убедился в стремлении России к политико-дипломатическому урегулированию конфликта.

Вторая беседа прошла уже 29 декабря, после встречи Трампа с Зеленским. На ней президент США рассказал Путину, что на встрече с Зеленским американская сторона «в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта».

Ранее в США назвали самый сложный вопрос в переговорах по Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536581_rnd_7",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+