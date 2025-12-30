В Госдуме призвали дать жесткий ответ на атаку Украины на резиденцию Путина

Володин: Госдума настаивает на жестком ответе после атаки на резиденцию Путина

Депутаты Государственной думы настаивают на жестком ответе на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Спикер отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского военные действия являются единственным шансом остаться у власти и получить поддержку Евросоюза.

«Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом», — написал Володин.

Украинские войска предприняли попытку атаки на резиденцию Путина накануне. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего был уничтожен 91 беспилотник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорная позиция РФ ужесточится на фоне атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию главы государства. Представитель Кремля добавил, что военные знают, «чем, как и когда отвечать на удары украинской армии».

Ранее в ГД пообещали переплавить «золотые унитазы» Зеленского после удара по резиденции Путина.