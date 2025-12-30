Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Госдуме призвали дать жесткий ответ на атаку Украины на резиденцию Путина

Володин: Госдума настаивает на жестком ответе после атаки на резиденцию Путина
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы настаивают на жестком ответе на атаку украинских беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Спикер отметил, что для президента Украины Владимира Зеленского военные действия являются единственным шансом остаться у власти и получить поддержку Евросоюза.

«Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом», — написал Володин.

Украинские войска предприняли попытку атаки на резиденцию Путина накануне. Как рассказали в министерстве обороны РФ, всего был уничтожен 91 беспилотник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорная позиция РФ ужесточится на фоне атаки Вооруженных сил Украины на резиденцию главы государства. Представитель Кремля добавил, что военные знают, «чем, как и когда отвечать на удары украинской армии».

Ранее в ГД пообещали переплавить «золотые унитазы» Зеленского после удара по резиденции Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27536605_rnd_6",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+