Легендарный грузовик Coca-Cola попал в шторм в Грузии

В грузинском Батуми легендарный грузовик Coca-Cola попал «в заложники» в непогоду. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как Санта Клаус выпрыгивает из авто, волшебника сносит ветром.

«Праздничный караван должен был проехать по городу, но из-за шторма со снегом новогоднее мероприятие сорвалось. Народ не пришел, а Санта-Клаус и медведи сбежали, выпрыгивая из рождественского грузовичка», — сказано в посте.

Накануне в Москве моноколесист в костюме промчался по дороге. Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчина в новогоднем костюме едет на моноколесе по проезжей части. При этом заметно, что его транспорт движется с высокой скоростью.

До этого в Порту-Алегри, столице бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул, полицейский, переодетый в Санта-Клауса, задержал 22-летнего мужчину, находившегося в розыске по обвинению в ограблении. Задержание произошло на главном автовокзале города утром 23 декабря, когда подозреваемый покупал билеты на автобус.

Ранее Трамп призвал «плохого Санту» не вторгаться в США.