Лукашенко назвал Белоруссию и Россию ангелами-хранителями друг для друга

Белоруссия и Россия являются настолько близкими странами, что по сути выполняют роль ангелов-хранителей друг для друга, передает РИА «Новости» заявление белорусского президента Александра Лукашенко.

«Россия для нас, как и Беларусь для России, является ангелом-хранителем. Мы выросли от одного корня, мы родные люди. Поэтому отсюда наша ангельская роль… Точно так и Россия является для нас, белорусов, своеобразным ангелом-хранителем», — сказал Лукашенко.

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Как отметил белорусский президент, у Белоруссии «настолько тесные связи с Российской Федерацией», что зависимость Минска от России в экономике величайшая.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего конспиративного и тайного» не было.