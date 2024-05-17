Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали в здании Харьковской областной психиатрической больницы в селе Стрелечья опорный пункт, а при отходе уничтожили здание. Об этом рассказал мотострелок группировки «Север» с позывным «Хантер», передает РИА Новости.

Об освобождении села Стрелечья сообщалось 11 мая. Участвовавший в этой операции боец рассказал, что ВСУ разместили в больнице склады с боеприпасами и продовольствием, также там находились спальные места для личного состава.

«Противник отступал от своего опорного пункта, располагавшегося в этой больнице. Прирученные на тот момент противником кошки и собаки были оставлены в убежище, в котором складывалось оружие, а оружие подорвали при помощи переносных газовых баллонов», — заявил «Хантер».

По его словам, в здании сохранились укрепления и бойницы с мешками с песком.

11 мая начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон проводил эксперименты над гражданами Украины в психиатрической больнице Харьковской области.

17 мая сообщалось, что глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) сильно беспокоится на фоне широкомасштабного наступления ВС РФ по всему фронту, в том числе на Харьковском направлении.

Ранее мэр Харькова рассказала о ситуации с эвакуацией в городе.