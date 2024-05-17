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В МИД РФ пообещали зеркально отвечать Западу на ядерные угрозы

Рябков: Россия будет отвечать зеркально на ядерные угрозы Запада

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MFA Russia/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отложит тему «красных линий» в сторону и будет применять принцип зеркальности в вопросах, связанных с ядерным оружием. Об этом пишет ТАСС.

По словам замглавы МИД, на Западе привыкли думать, что с Россией нужно вести дела с позиции стратегической неопределенности, двусмысленности, «чтобы Москва не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации». Особенно это характерно для подходов Запада к тематике ядерного оружия, отметил он.

«Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему «красных линий» мы отложим в сторону», — сказал Рябков.

17 мая замглавы МИД РФ заявил, что работа над гарантиями безопасности России со странами Запада, о которых шла речь в декабре 2021 года, сейчас уже неактуальна.

6 мая МИД РФ вызвал посла Франции в РФ Пьера Леви и заявил ему о деструктивной и провокационной линии Парижа. В министерстве подчеркнули, что попытки французских властей создать некую «стратегическую неопределенность» для России заявлениями о возможной отправке западных солдат на Украину обречены на провал.

До этого французский лидер Эммануэль Макрон объяснил свою риторику об отправке войск на Украину желанием создать для России «стратегическую неопределенность».

Ранее Россия решила оставить США без парадов Победы.

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