«Аэрофлот» закупит самолеты Ту-214 у «Ростеха»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что госкорпорация в ближайшие годы поставит «Аэрофлоту» 11 самолетов Ту-214, стороны заключили твердые контракты на эти воздушные суда.

Он отметил, что сроки поставки еще прорабатываются. Также, по его словам, есть планы на поставку дополнительных самолетов.

«У них при этом еще есть общее пожелание к доработке этих самолетов — у нас они рассчитаны на трех членов экипажа, просят перевести на двух членов экипажа. Сейчас мы в этом направлении как раз работаем», — сказал Чемезов.

При этом он не уточнил, поступят ли в парк национального перевозчика все эти 11 бортов с двумя членами экипажа или производитель не успеет модернизировать часть из них.

До этого сообщалось, что первые 11 самолетов Ту-214 для авиакомпании «Аэрофлот» будут вмещать 175 пассажиров: 12 бизнес-мест и 163 — в классе «эконом».

Ранее в России призвали признать и решить проблему «увядания» импортных самолетов.