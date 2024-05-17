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Появилось видео, как голого владивостокца, разбившего палкой 10 машин, связали в аптеке

Появилось видео задержания голого мужчины во Владивостоке, разбившего 10 авто

Во Владивостоке задержали обнажившегося владивостокца, который разбил палкой 10 машин. Кадры опубликовал Telegram-канал Svodka25.

«Неадеквата, который устроил эпичный переполох на БАМе уже задержали и увезли на скорой», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что голого мужчину связали в аптеке. Он лежит на полу в окружении разбитых бутылок и препаратов. По данным канала, предварительно дебошир разгромил палкой порядка 10 автомобилей.

До этого сообщалось, что неадекватный мужчина без одежды прыгал на машины и повредил их во Владивостоке. Инцидент произошел на Ульяновской улице. Мужчина в неадекватном состоянии бил палкой чужие автомобили, отламывал дворники и зеркала, а также попрыгал на крыше одной из машин. На кадрах с места происшествия видно, что позже он снял штаны и начал калечить себя.

После этого его попытался остановить мужчина, однако неадекват вырвался и убежал в аптеку, где его задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным Svodka25, дебошир находился под действием запрещенных веществ.

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