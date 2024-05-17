«Барселона» окончательно решила избавиться от тренера

Руководство каталонской «Барселоны» в лице президента Жоана Лапорты приняло окончательное решение о смене главного тренера. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, Лапорта после нескольких консультаций с советниками принял решение о расставании с наставником сине-гранатовых Хави, который уже заявлял о желании покинуть клуб, после чего в апреле между сторонами возникла договоренность о продолжении сотрудничества в сезоне-2024/25.

В 2024 году чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал». Второе место сейчас занимает «Барселона», имея в активе 79 очков. «Жирона» идет на третьем месте, отставая от сине-гранатовых на четыре очка. До конца чемпионата командам осталось сыграть по два матча.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22-го тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона. Свое решение об уходе специалист объяснил тем, что клубу необходимо сменить курс.

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