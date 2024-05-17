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Рэпер Птаха погасил миллионный долг перед налоговой

360.ru: рэпер Птаха заплатил налоговой долг в 946,9 тысячи рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Рэпер Давид Нуриев, известный россиянам как рэпер Птаха, погасил почти миллионный долг по налогам. Об этом представитель музыканта сообщила 360.ru, подчеркнув, что проблема полностью решена, но соответствующая информация не успела обновиться.

«Закрыли долги и решили ситуацию, база пока не обновилась просто и все», — заверила сотрудница.

Напомним, СМИ со ссылкой на данные ФНС сообщили, что против Птахи возбудили дело из-за неоплаченных штрафов. Сообщалось, что его долг по налогам составляет 946,9 тыс. рублей и ежедневно растет, а также неоплаченными остались сразу несколько автомобильных штрафов. Представители артиста объясняли такую ситуацию болезнью его бухгалтера.

Ранее стало известно о миллионном долге Кологривого перед налоговой.

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