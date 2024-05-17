Ученые России и Китая совместно работают в области эко-технологий

Российские и китайские ученые совместно разрабатывают технологии экологичного получения электричества и снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. С такой информацией выступил президент России Владимир Путин в ходе встречи с преподавателями и студентами Харбинского политехнического университета в Китае, сообщает РИА Новости.

Согласно информации главы государства, научные сообщества двух государств в кооперации работают над техническими решениями, позволяющими кратно снизить углеродные выбросы. Он уточнил, что сейчас реализовывается программа создания «карбонных полигонов» (территории с уникальной экосистемой, созданные для реализации мер контроля климатических активных газов), аналогичные проекты уже тестируются в России.

«Запланированы совместные мероприятия в части сертификации зеленой электроэнергии», — подчеркнул российский лидер.

По оценке Путина, РФ и КНР могут достичь масштабных результатов в случае объединения усилий в сфере научно-прикладного партнерства и высоких технологий.

Вечером 15 мая самолет Путина приземлился в Пекине. Президент РФ начал первую зарубежную поездку после переизбрания главой государства и формирования нового кабмина. Визит политика в Китай, с которым РФ в этом году отмечает 75-летие установления дипотношений, продлится два дня — 16 и 17 мая.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.