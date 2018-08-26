Трамп не приедет на похороны Маккейна

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на похоронах американского сенатора Джона Маккейна, сообщает The New York Times.

Об этом сообщили источники в Республиканской партии.

По их словам, экс-президентам США Джорджу Бушу — младшему и Бараку Обаме поступило приглашение выступить на похоронах Маккейна.

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В свою очередь Трамп, у которого с Маккейном был конфликт, не приедет на похороны.

Маккейн скончался в возрасте 81 года в своем доме в окружении семьи. До этого сенатор прекратил лечение рака мозга, с которым боролся в течение долгого времени.