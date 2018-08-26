Порошенко пообещал поднять украинский флаг над Донецком

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с днем города и пообещал поднять над ним украинский флаг, передает РИА «Новости».

Он назвал Донецк «временно окупированной территорией», а также подчеркнул, что Киев «продолжает бороться за возвращение дончан на Украину».

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До этого Порошенко неоднократно обещал снова поднять украинский флаг над рядом городов. В том числе, он говорил о Ялте, Севастополе и «всех городах Донбасса».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, не признавшие государственный переворот на Украине, объявили о создании «народных республик» — самопровозглашенных ДНР и ЛНР.