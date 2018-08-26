Порошенко разделил ответственность за Донбасс между странами ЕС

Президент Украины Петр Порошенко предложил ряду европейских государств взять патронаж над городами Донбасса, сообщает РИА «Новости».

Об этом украинский президент рассказал в рамках общения с дипломатами и военными в Авдеевке Донецкой области.

«Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса», — сказал он.

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В частности, по словам Порошенко, Германия может взять ответственность за Крематорск, Великобритания — за Волноваху, Греция — за Мариуполь и так далее.

Ранее Порошенко заявил о намерении взыскать с России более $4,5 млрд по газовым контрактам.