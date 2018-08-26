В КНДР обвинили США в «двуличии» после отмены визита Помпео в Пхеньян

Власти Северной Кореи посчитали, что США действуют «двулично» после того, как американский президент Дональд Трамп отменил поездку госсекретаря Майка Помпео в КНДР. Об этом сообщают местные государственные СМИ.

В издании также добавили, что северокорейская сторона начала подозревать Соединенные Штаты в разработке «заговора» против КНДР. В доказательство этой точки зрения в издании рассказали, что военные США в Японии провели секретные учения, целью которых является «проникновение в Пхеньян».

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«Подобные действия доказывают, что США разрабатывают преступный заговор, чтобы развязать войну против КНДР», — говорится в тексте.

Подчеркивается, что КНДР серьезным образом воспринимает подобные действия США.

Ранее сообщалось, что официальные лица в Сеуле оказались застигнуты врасплох решением Трампа отменить визит Помпео в КНДР.