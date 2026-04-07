Губернатор Бали обратился к россиянам

Губернатор Бали Костер назвал правила, которые нужно соблюдать туристам из РФ

Иностранным туристам, в том числе из России, на Бали необходимо соблюдать ряд правил, в частности, не нарушать правила дорожного движения и избегать драк. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор индонезийского острова И Ваян Костер.

По его словам, политика властей Бали состоит в том, что иностранные туристы в ходе посещения острова обязаны соблюдать местные правовые и культурные нормы. Соответствующие правила содержатся в специальном бюллетене «Что можно и чего нельзя делать на Бали», который распространяется среди всех иностранных гостей острова, включая российских туристов.

«В частности, туристы должны одеваться прилично, не имеют права пользоваться транспортом без водительского удостоверения, обязаны ездить в шлеме, не должны нарушать правила движения, не должны устраивать шум, драки, безрассудно вести себя на дорогах, сопротивляться полиции, проезжать на красный свет», — заявил Костер.

По его словам, власти Бали требуют, чтобы на острове они действительно вели себя дисциплинированно.

До этого сообщалось, что турбизнес на Бали встревожился из-за волны изнасилований и расправ над туристами в последнее время и призвал власти острова предпринять меры.

Ранее в МИД РФ назвали Бали в числе мест с наибольшим количеством ЧП с участием российских туристов.