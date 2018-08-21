В Совфеде не верят, что Трамп снимет санкции с России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров призвал перестать надеяться на то, что власти США снимут антироссийские санкции, передает НСН.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об условиях снятия санкций.

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«Я не верю этому заявлению. В соответствии с законом, который год назад был принят американским Конгрессом и подписан Трампом, он больше не имеет права отменять санкции... Мы больше этому не верим. Нам надо развиваться в этих условиях санкций и понимать, что это надолго» — заявил Джабаров.

Ранее Трамп заявил, что будет готов рассмотреть вопрос о снятии санкций, введенных в отношении России в том случае, если российская сторона будет сотрудничать с Вашингтоном. В частности, подчеркнул Трамп, речь идет о вопросах, связанных с ситуацией на Украине и в Сирии.