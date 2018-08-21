Эксперт прокомментировал условия Трампа для снятия антироссийских санкций

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал слова президента США Дональда Трампа об условиях для снятия антироссийских санкций. Об этом он рассказал RT.

Трамп заявил, что вопрос о снятии санкций можно рассмотреть, если Москва начнет сотрудничать с Вашингтоном, в том числе по вопросам, связанным с Украиной и Сирией.

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По словам эксперта, слова американского президента можно трактовать скорее как ультиматум, нежели как предложение о сотрудничестве. Также Безпалько отметил, что Трамп, вероятно, пытается поднять свой рейтинг у американцев перед предстоящими выборами в конгресс.

Ранее стало известно, что более половины американцев выступают за улучшение отношений с Россией.