МИД сообщил о приглашении талибов на московскую встречу по Афганистану

Глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что Москва ожидает участия талибов в московской встрече по Афганистану 4 сентября,передает РИА «Новости».

«Мы их приглашаем (к переговорам) и пригласим, и будем также их побуждать к этому. Но встреча Московская — этот формат — не ограничивается только (темой — ред.) перемирия. Мы хотим добиться устойчивого процесса по национальному примирению, достижению мира. Этот вопрос шире. Поэтому любое примирение — это только один из этапов», — сказал Кабулов.

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«Движение Талибан» признано террористическим решением Верховного суда России.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением «Талибан».