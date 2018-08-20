Депутат Рады: прекращение сообщения с Россией добьет Украину

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что у украинских властей стоит задача добить страну, передает «112 Украина».

Такое заявление он сделал из-за планов Киева о прекращении транспортного сообщения с Россией.

По мнению депутата, экономика Украины до сих пор «держалась на плаву» за счет заработков 238 тысяч граждан страны, которые уехали на заработкт в Россию.

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«Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастрабайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву», — заявил Рабинович.

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что украинскую экономику держат на плаву украинцы, работающие за границей.