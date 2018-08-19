Болтон встретится с Патрушевым в Женеве

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что его встреча с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым состоится в Женеве в четверг, 23 августа, передает РИА «Новости».

«Мы согласились, что сможем на встрече в четверг обсудить широкий круг вопросов, которые могут быть открыты для обсуждения между Вашингтоном и Москвой, и попытаться спланировать его (этот диалог — ред.) на систематической основе», — сказал Болтон.

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Ранее Джон Болтон прилетел в Израиль для переговоров с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по вопросам национальной безопасности.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящую встречу советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.