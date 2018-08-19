Адвокат Трампа: правда — это не правда

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани в интервью телеканалу NBC заявил, что не хотел бы, чтобы его клиент «попал в ловушку лжесвидетельства» в результате чересчур поспешной встречи со специальным прокурором США Робертом Мюллером, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году.

«Когда вы мне говорите, знаете, что он должен дать показания, потому что он скажет правду и ему не надо беспокоиться, это так глупо, потому что это только чья-то версия правды. Не правда», — сказал Джулиани.

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В ответ на это интервьюер заметил, что «правда — это правда», после чего не успел закончить следующую фразу, так как его перебил Джулиани.

«Нет, это не правда. Правда — это не правда», — сказал адвокат Трампа.

После этого ведущий перебил Джулиани и предположил, что его фраза станет «плохим мемом».

Ранее Джулиани пригрозил спецпрокурору США в случае затягивания «российского дела».