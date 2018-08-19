Трамп обрушился с критикой на New York Times после сравнения его советника с «крысой»

Американский лидер Дональд Трамп раскритиковал публикацию газеты The New York Times о показаниях советника Белого дома Дона Мак Гана по делу о «российском вмешательстве». Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По мнению Трампа, авторы «лживой новости» сравнили Мак Гана с экс-советником бывшего президента США Ричарда Никсона Джоном Дином и таким образом сделали из него «крысу».

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«Однако я сам разрешил ему и другим давать показания, хотя это было необязательно», — заявил Трамп.

Он добавил, что ему скрывать нечего и он стремится к открытости, которая поможет закончить «охоту на ведьм».

Ранее Трамп еще раз подверг средства массовой информации критике.