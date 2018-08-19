Путин и Меркель заявили о важности сотрудничества по линии гражданского общества
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили необходимость расширения диалога по линии гражданского общества. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Путин и Меркель подтвердили заинтересованность в формате «Петербургского диалога».
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Он также добавил, что лидеры заявили о важности научных обменов между Россией и Германией.
Песков подчеркнул, что Путин и Меркель проявили достаточно высокий интерес к активизации контактов в данной области.
Ранее Песков заявил, что Путин и Меркель провели длительные и обстоятельные переговоры.