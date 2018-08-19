Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили политическое урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе переговоров Путин и Меркель обсудили тему политического урегулирования в Сирии.

Реклама

Он также добавил, что лидеры обсудили инклюзивный формат политического урегулирования в Сирии.

Ранее Песков заявил, что Путин и Меркель провели длительные и обстоятельные переговоры.

По его словам, в ходе встречи Путин и Меркель подробно обсудили двусторонние отношения.