Лукашенко: Белоруссия не будет «вассалом» ни одной страны

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что страна Белоруссия никогда не станет «вассалом» какой-либо страны, передает «БелТА».

По словам Лукашенко, Россия является самой близкой Белоруссии страной. Между странами заключено соглашение, которое должно «безукоризненного выполняться». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия никогда не станет «вассалом» ни одной страны.

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«Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: «Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть» … Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране невозможно осуществлять диктатуру, так как Белоруссия зажата между демократическими блоками.