Трамп рассказал о привыкании к фейковым новостям

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не пытается избавиться от «фейковых новостей» и даже уже привык к ним. Об этом он написал в своем аккаунте в твиттере.

Американский президент особенно выделил среди, как он считает, распространителей «фейковых новостей» такие телеканалы, как CNN и MSNBC. При этом Трамп подчеркнул, что цензура, по его мнению, несет в себе риски.

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«Цензура — очень опасная вещь, и ее совершенно невозможно контролировать. Если искоренять фейковые новости, то нет ничего более фейкового, чем CNN и MSNBC, но, несмотря на это, я не прошу прекратить их нездоровое поведение», — сказал Трамп.

Он отметил, что стремится относиться к таким сообщениям скептически или же вообще игнорировать подобные источники информации.

«Я привык к нему и смотрю с долей скептицизма или не смотрю вообще», — добавил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, когда исчезнут «фейковые СМИ».