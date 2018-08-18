Лукашенко заявил, что Белоруссия зажата между демократическими блоками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране невозможно осуществлять диктатуру, так как Белоруссия зажата между демократическими блоками. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БелТА.

Данное заявление Лукашенко сделал в ходе назначения нового руководства правительства и министерств. Лидер Белоруссии подчеркнул, что внимательно отслеживает реакцию общества на свои решения, так как с первых дней привык ориентироваться на мнение людей «о том курсе, который проводится в стране».

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«Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально», — сказал Лукашенко.

Утверждения о том, что в Белоруссии существует диктатура, президент назвал «смехотворными». Он также добавил, что «порядок в стране всегда был, и он будет».

Ранее сообщалось, что Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии.