Китай выразил протест из-за обвинений в отработке ударов по США

Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан сказал, что в Пекине выразил протест США из-за опубликованного Пентагоном доклада о вооруженных силах Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».

17 августа американское военное ведомство опубликовало доклад, авторы которого заподозрили китайских военных в тренировках по нанесению ударов по Соединенным Штатам и их союзникам. В Китае эту информацию подвергли критике и объявили «резкий протест».

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«В вышеуказанном докладе США не учитываются реальные факты, делаются абсурдные комментарии относительно оборонного строительства Китая, а также безответственные заявления относительно суверенитета и территориальной целостности Китая», — сказал Лу Кан.

В сообщении китайского министра подчеркивается, что Китай намерен придерживаться мирного пути развития, а право на оборонительное строительство есть у любого суверенного государства.

Ранее сообщалось, что Пентагон заподозрил Китай в отработке ударов по США.