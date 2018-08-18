Китай выразил протест из-за обвинений в отработке ударов по США
Официальный представитель китайского МИДа Лу Кан сказал, что в Пекине выразил протест США из-за опубликованного Пентагоном доклада о вооруженных силах Китая. Об этом сообщает РИА «Новости».
17 августа американское военное ведомство опубликовало доклад, авторы которого заподозрили китайских военных в тренировках по нанесению ударов по Соединенным Штатам и их союзникам. В Китае эту информацию подвергли критике и объявили «резкий протест».
«В вышеуказанном докладе США не учитываются реальные факты, делаются абсурдные комментарии относительно оборонного строительства Китая, а также безответственные заявления относительно суверенитета и территориальной целостности Китая», — сказал Лу Кан.
В сообщении китайского министра подчеркивается, что Китай намерен придерживаться мирного пути развития, а право на оборонительное строительство есть у любого суверенного государства.
Ранее сообщалось, что Пентагон заподозрил Китай в отработке ударов по США.