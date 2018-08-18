США захотели защитить Монголию от влияния России и Китая

В американский конгресс внесли законопроект, предполагающий, что торговля между США и Монголией станет более активной. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что инициатором законопроекта является республиканец Тед Йохо. Он предложил «стимулировать» торговлю между странами при помощи введения беспошлинного режима по отношению к некоторым ввозимым из Монголии товарам. Речь идет о текстильных изделиях и материалах, в том числе о кашемире.

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«Преференции в отношении некоторых монгольских товаров, в том числе изделий из кашемира, принесут США выгоду тем, что помогут им расширить торговлю с Монголией и снизить объем импорта китайской продукции из этого материала», — говорится в проекте.

Также подчеркивается, что российская и китайские стороны могут оказать негативное влияние на развитие страны, поскольку превосходят Монголию по численности населения размеру территории.

«Монголия граничит на суше только с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, государствами, которые, как заявлено в стратегии национальной безопасности США, «хотят создать мир, прямо противоположный ценностям и интересам США», — сообщается в законопроекте.

Ранее замглавы Пентагона по безопасности в Азии и Тихом океане Рандалл Шривер предупредил, что планы Филиппин по приобретению российской военной техники могут отразиться на отношениях с американской стороной.