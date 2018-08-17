Трамп прокомментировал суд по делу Манафорта

Президент США Дональд Трамп назвал «печальным» процесс по делу бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта, передает РИА «Новости».

«Он работал на меня очень короткое время, но, знаете ли, он очень хороший человек. То, что они сделали с Полом Манафортом, очень печально», — сказал Трамп.

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При этом он отказался комментировать возможное помилование экс-главы своего предвыборного штаба.

Ранее стало известно, когда коллегия присяжных начнет обсуждать вердикт по делу Манафорта.

Осенью 2017 года Манафорту было предъявлено обвинение по 12 пунктам. В частности, его подозревают в том, что с 2010 по 2014 год он не заплатил налоги с примерно $16 млн. При этом он якобы держал деньги в иностранных банках.