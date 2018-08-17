Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына на ВЭФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве пока не получали от Пхеньяна подтверждения визита лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток на Восточный экономический форум. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российский президент, в свою очередь, подтвердил предложение лидеру Северной Кореи посетить с визитом Россию.

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«Пока мы не имеем подтверждения Пхеньяна», — сказал Песков.

Восточный экономический форум пройдет в четвертый раз на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский с 11 по 13 сентября.

Ранее сообщалось, что в российском МИДе увидели попытку наказать Москву в новых санкциях США против КНДР.