Новости. Общество

Десятилетний мальчик получил ожоги из-за взрыва петарды

В Удмуртии ребенок получил ожоги из-за взрыва петарды
МЧС России

В Удмуртии десятилетний мальчик пострадал из-за взрыва петарды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 29 декабря в городе Можге. Мать купила петарды своему сыну, запретив ему пользоваться ими самостоятельно без ее присутствия. Однако ребенок нарушил не послушал родительницу, тайно взял пиротехнику и унес ее на прогулку с друзьями.

В ходе игры мальчик попытался поджечь одно из изделий, но оно практически мгновенно взорвалось у него в руке. В результате он получил ожог второй степени. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили его домой после оказания необходимой помощи.

До этого мальчик и девочка пострадали от взрыва петард в Подмосковье. По обоим фактам организованы проверки.

Ранее петарда взорвалась в руках у школьника в Саратовской области.

