В конгрессе США призвали покончить с «одержимостью Россией»

Томас Масси, член палаты представителей США от республиканской партии, заявил, что американцам стоит перестать пользоваться «воинственной риторикой» в отношении России. Об этом он написал в своей колонке на портале RealClearPolitics.

По его мнению, популярные СМИ и «потерявшие связь с реальностью» политики и бюрократы хотят, чтобы жители США верили, будто холодная война никогда не заканчивалась, а разговор с россиянином является «преступлением». Он отметил, что США больше угрожают международный терроризм, $21 трлн госдолга и недостаток охраны на границах, чем Россия. Масси добавил, что рядового жителя США больше волнует, как оплатить счета, накормить семью и улучшить ситуацию в стране.

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Он отметил, что новым витком «истерики» вокруг предполагаемого российского вмешательства в выборы в США стал арест россиянки Марии Бутиной, которую обвиняют в работе в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения. Масси заявил, что выдвинутые к ней обвинения «крайне бессодержательны» и удивился, почему американские власти не захотели выпустить ее под залог.

Кногрессмен заключил, что «настало время покончить с одержимостью Россией» и прекратить «воинственную риторику» в отношении российской стороны.

Ранее сообщалось, что в Кремле надеются на улучшение отношений с США.