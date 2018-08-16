В Эстонии утвердили смету строительства границы с Россией

Правительство Эстонии утвердило смету строительства границы с Россией до 2026 года. Об этом сообщается на сайте эстонского кабмина.

Как отмечается, власти Эстонии утвердили план по постройке границы с Россией за €190 млн.

При этом кабмин Эстонии также не исключает увеличения данной цифры в связи с ежегодным ростом цен на строительство.

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Ранее в министерстве внутренних дел Эстонии заявили, что строительство государственной границы с Россией будет стоит около €320 млн.

Как отмечалось, обустройство границы в течение 11 лет потребует около €250,3 млн, а расходы на содержание до 2026 года составят €70 млн.