Трамп назвал СМИ «партией оппозиции»
Президент США Дональд Трамп еще раз подверг средства массовой информации (СМИ) критике в своем твиттере.
Американский лидер назвал средства массовой информации «партией оппозиции».
«Поддельные новости — это партия оппозиции.Это очень плохо для нашей великой страны....Но мы побеждаем», — написал Трамп в твиттере.
16 августа около 350 новостных организаций решили присоединиться к акции против Трампа. СМИ опубликуют редакционные статьи в защиту свободы прессы. Акцию организовала газета Boston Globe.
На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить американскому лидеру Дональду Трампу, который ранее заявлял, что «СМИ — враги народа».
Это уже не первый раз, когда Трамп нападает на СМИ, называя их fake news.
Кроме того, американский президент неоднократно пытался наказать журналистов из-за того, что они задают вопросы, которые он считает дерзкими, а их поведение — неуважительным.
THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018