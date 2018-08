Трамп назвал СМИ «партией оппозиции»

Президент США Дональд Трамп еще раз подверг средства массовой информации (СМИ) критике в своем твиттере.

Американский лидер назвал средства массовой информации «партией оппозиции».

«Поддельные новости — это партия оппозиции.Это очень плохо для нашей великой страны....Но мы побеждаем», — написал Трамп в твиттере.

Реклама

16 августа около 350 новостных организаций решили присоединиться к акции против Трампа. СМИ опубликуют редакционные статьи в защиту свободы прессы. Акцию организовала газета Boston Globe.

На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить американскому лидеру Дональду Трампу, который ранее заявлял, что «СМИ — враги народа».

Это уже не первый раз, когда Трамп нападает на СМИ, называя их fake news.

Кроме того, американский президент неоднократно пытался наказать журналистов из-за того, что они задают вопросы, которые он считает дерзкими, а их поведение — неуважительным.

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING!