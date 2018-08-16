Путин провел разговор с премьер-министром Армении

Президент России Владимир Путин в четверг, 16 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

По данным пресс-службы, телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся по инициативе армянской стороны. Также стало известно, что Путин и Пашинян обсудили актуальные мировые события, а также взаимодействие в рамках международных объединениях.

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«Обсуждались некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также вопросы взаимодействия в общих интеграционных объединениях, в частности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее армянский премьер-министр после встречи с российским лидером признался, что представлял Путина «тяжелее».