СК отказал ФНС в возбуждении нового дела в отношении Чекалиных

Следственный комитет отказал ФНС в возбуждении дела в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина о неуплате налогов, поясняя это тем, что все налоги были погашены в марте 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

»...следователь 9 апреля 2026 года постановил отказать в возбуждении уголовного дела в отношении, в том числе Чекалина, в связи с уплатой в полном объеме суммы, пеней, суммы штрафов», — говорится в сообщении.

31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек после того, как она погасила задолженность по налогам. Инициатором банкротства выступило управление ФНС России по Кировской области.

До этого представитель блогера Максим Курносов сообщал суду, что на налоговый счет было перечислено 176 млн рублей, после чего задолженность была полностью погашена. Тогда суд объявил перерыв, чтобы налоговый орган смог подтвердить поступление средств.

