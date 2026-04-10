Названо число пострадавших при взрыве в центре Владикавказа

SHOT: во Владикавказе при взрыве в магазине пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате взрыва в центре Владикавказа. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В публикации уточняется, что взрыв с последующим возгоранием произошел в магазине пиротехники. Пострадавшие являются сотрудниками торговой точки.

«Причиной взрыва стала детонация фейерверков», — утверждается в материале.

Как отметили журналисты, недалеко от эпицентра взрыва расположены склады строительных материалов.

Telegram-канал «ЧП / Владикавказ #1» опубликовал кадры с последствиями происшествия. На них видно, что несколько строений оказались почти полностью разрушены.

Одним из первых о взрыве во Владикавказе сообщил Telegram-канал Baza. В материале говорилось, что ЧП произошло в районе улицы Августовских Событий. По словам одного из очевидцев, взорвался склад на территории строительного магазина «ХДМ», на котором хранились нераспроданные фейерверки. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, но они вынуждены ждать, пока выгорят все запасы пиротехники и прекратятся взрывы.

