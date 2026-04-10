Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Дочь Валентины Терешковой обокрали в Подмосковье

Shutterstock

Дочь космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, Елену, ограбил неизвестный злоумышленник в Подмосковье. Неизвестный вынес из ее дома отопительное оборудование, после чего скрылся, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что грабитель забрался в дом Терешковой в районе Щелково несколько дней назад. Сколько он взламывал дом, неизвестно, там никого не было. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. 9 апреля дочь космонавтов заметила пропажу водонагревателя, газового баллона и стабилизатора. Общий ущерб оценивается в 70 тысяч рублей. Муж пострадавшей, Андрей Родионов, подтвердил, что правоохранительные органы инициировали проверку.

До этого стало известно, что Валентина Терешкова на посту представительницы думских комитетов задекларировала доход в 12,3 млн руб. и попала в список самых богатых чиновниц. По версии журнала Forbes она заняла 9 место богатейших женщин-чиновниц в России в 2017 году.

Ранее Путин вручил Терешковой орден Гагарина.

 
Теперь вы знаете
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!