Дочь Валентины Терешковой обокрали в Подмосковье

Дочь космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева, Елену, ограбил неизвестный злоумышленник в Подмосковье. Неизвестный вынес из ее дома отопительное оборудование, после чего скрылся, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что грабитель забрался в дом Терешковой в районе Щелково несколько дней назад. Сколько он взламывал дом, неизвестно, там никого не было. После совершенного преступления злоумышленник скрылся. 9 апреля дочь космонавтов заметила пропажу водонагревателя, газового баллона и стабилизатора. Общий ущерб оценивается в 70 тысяч рублей. Муж пострадавшей, Андрей Родионов, подтвердил, что правоохранительные органы инициировали проверку.

До этого стало известно, что Валентина Терешкова на посту представительницы думских комитетов задекларировала доход в 12,3 млн руб. и попала в список самых богатых чиновниц. По версии журнала Forbes она заняла 9 место богатейших женщин-чиновниц в России в 2017 году.

Ранее Путин вручил Терешковой орден Гагарина.