ВСУ начали применять высокоскоростные дроны в российском приграничье

Блогер Колясников сообщил о высокоскоростном дроне ВСУ «Марсианин»
В российском приграничье у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появился новый высокоскоростной и серийный дрон «Марсианин». Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский военблогер Сергей Колясников.

«Подробности по дрону ВСУ «Марсианин», который режет нашу логистику на 50 километров и более», — написал он.

Блогер пояснил, ссылаясь на информацию, предоставленную Центром анализа стратегий и технологий, что беспилотник может развивать скорость более 200 километров в час и преодолевать расстояния до 145 километров. Такой дрон представлять опасность для российских тылов, поскольку на него не действуют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и выпущен в серийное производство.

31 марта сотрудник регионального управления ФСБ сообщил «РИА Новости», что украинские военные начали применять в ДНР беспилотники с повышенной скоростью, что делает их менее заметными на слух во время атаки. Он отметил, что речь идет о дронах, которые могут быть полукоптерного типа и оснащены электродвигателями. За счет высокой скорости их звук становится слышен лишь в момент нанесения удара.

Ранее «Калашников» испытал новое средство для борьбы с дронами.

 
