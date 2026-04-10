Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами переадресовал в Минобороны РФ вопрос о возможной операции Великобритании по наблюдению за тремя российскими подводными лодками у своих берегов.

«Это нужно адресовать в наше оборонное ведомство, наш подводный флот выполняет свои функции в мировом океане. Это было всегда, есть и будет», — отметил представитель Кремля.

Накануне глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили завил, что то российские подлодки якобы представляют угрозу судоходству в Северной Атлантике. По его словам, Лондон «фиксирует активность» субмарин РФ рядом с британской подводной инфраструктурой, включая кабели и трубопроводы. По этой причине Великобритания в течение месяца следила за тремя российскими подводными лодками у своих берегов. В операции, по словам Хили, задействовали корабль королевского флота, самолеты P-8, а также свыше 500 британских военнослужащих.

В российской дипмиссии в Лондоне в свою очередь отвергли подобные утверждения британцев, подчеркнув, что Москва не угрожает критически важной подводной инфраструктуре Великобритании и отметили агрессивную риторику королевства.

Ранее Британию уличили в подготовке к войне с Россией.