Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия

Зеленский: в обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была получить НАТО
В обмен на отказ от ядерного оружия Украина должна была получить членство в НАТО, но не получила ничего. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в подкасте The Rest Is Politics, текст которого опубликован в его Telegram-канале.

«Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была уплатить другая сторона, должна быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО – это меньше всего, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка», – сказал Зеленский.

По его оценке, Будапештский меморандум, в рамках которого Украина отказалась от ядерного оружия, был большой ошибкой. Он заявил, что ядерные державы, попросившие отказаться от ядерного оружия, должны были предоставить «зонтик безопасности». Однако все оказалось «обманом», утверждает Зеленский.

Будапештский меморандум — международное соглашение 1994 года, по которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности со стороны России, США и Великобритании.

