Мужчину задержали за нападение на девушку-курьера в российском городе

В Мурманске мужчина ударил девушку-курьера и был задержан
В Мурманске росгвардейцы задержали мужчину, который напал на работницу службы доставки. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Местный житель 1992 года рождения пытался спровоцировать конфликт с женщиной-курьером и ударил ее рукой. Инцидент произошел, когда экипаж находился на маршруте патрулирования в районе улицы Ломоносова.

Силовики успели вмешаться и остановили хулигана. Как уточняется, агрессор пытался скрыться, но был задержан у Лыжного проезда. Пострадавшая написала заявление в полицию, нарушителя передали следователям для разбирательства.

До этого пьяная россиянка напала на фельдшера, который оказывал ей помощь. 7 марта бригада медиков приехала на вызов по адресу в Екатеринбурге. Когда 22-летнюю девушку посадили в салон авто, девушка начала угрожать фельдшеру расправой и дважды ударила его ногой по лицу и голове. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, нападавшей может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Магнитогорске мужчина избил сожительницу и напал на медиков.

 
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
