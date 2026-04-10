Мужчину задержали за нападение на девушку-курьера в российском городе

В Мурманске мужчина ударил девушку-курьера и был задержан

В Мурманске росгвардейцы задержали мужчину, который напал на работницу службы доставки. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по региону.

Местный житель 1992 года рождения пытался спровоцировать конфликт с женщиной-курьером и ударил ее рукой. Инцидент произошел, когда экипаж находился на маршруте патрулирования в районе улицы Ломоносова.

Силовики успели вмешаться и остановили хулигана. Как уточняется, агрессор пытался скрыться, но был задержан у Лыжного проезда. Пострадавшая написала заявление в полицию, нарушителя передали следователям для разбирательства.

