Джулиани пригрозил спецпрокурору США в случае затягивания дела против России

Адвокат президента США Рудольф Джулиани пригрозил специальному прокурору США Роберту Мюллеру, который ведет дело о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году, в случае затягивания завершения расследования. Об этом Джулиани заявил в эфире американского телеканала MSNBC.

»«Если он не сделает это [не завершит «российское дело»] в ближайшие две или три недели, мы просто разгрузим его, как тонну кирпичей», — cказал адвокат президента США.

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13 августа Рудольф Джулиани заявил, что спецпрокурор Мюллер примет решение о допросе Трампа по «российскому делу» на этой неделе. Помимо этого, адвокат Трампа сообщал, что Мюллер завершит расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы к 1 сентября.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.