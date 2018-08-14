CNN: разведка узнала о реакции в Кремле на саммит с Трампом в Хельсинки

Западная и американская разведка узнала, что в Кремле были довольны результатами саммита между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на двух источников из разведки.

Оценки, основанные на большом объеме разведывательных данных, указывают на то, что Кремль считает, что саммит дал лучший результат, чем ожидалось, а также то, что Москва недоумевает из-за того, что Трамп не проводит более дружественную России политику после прошедшей встречи.

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Источники в разведке говорят, что в России были особенно довольны пресс-конференцией двух лидеров в столице Финляндии после того, как Трамп и Путин общались тет-а-тет около двух часов. На встрече не было персонала, только переводчики.

Тем не менее, на прошлой неделе администрация президента США приняла решение наложить санкции на Россию из-за использования нервно-паралитического вещества при отравлении бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвиняет Москву. Это решение оставило российских чиновников озадаченными тем, что американский президент не проводит более благоприятную для Москвы политику.

Трамп неоднократно призывал к более теплым отношениям с Москвой, но в России недооценивают фактор значительной роли, которую играют конгресс и другие лица в выработке политики США, считает источник из западной разведки.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.