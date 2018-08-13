Эрдоган обвинил США в «ударе в спину»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американская сторона нанесла «удар в спину» своим турецким партнерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в США объявили о двукратном повышении пошли на сталь и алюминий из Турции. Данное решение вызвало обвал турецкой лиры.

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«С одной стороны, вы говорите о стратегическом союзе, с другой — бьете в спину своего партнера», — сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что турецкие власти «не могут принять» такие действия со стороны США и отметил, что Турция не намерена сдаваться после введения новых пошлин.

Также Эрдоган рассказал, что Анкара продолжит развивать отношения с Россией, но с учетом своих интересов.

Ранее сообщалось, что прокуратура Турции начала расследование причин падения лиры к доллару.