ФБР уволило хотевшего помешать избранию Трампа агента

Руководство ФБР уволило агента Питера Стрзока, который планировал помешать избранию президента США Дональда Трампа в 2016 году, сообщил его адвокат Айтан Гольман, передает The Washington Post.

«Это решение должно вызывать глубокую тревогу у всех американцев», — сказал Гольман.

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Представитель защиты Стрзока также обвинил руководство ФБР в подчинении оказываемому политическому давлению. По его словам, решение об увольнении не было основано на честной и независимой проверке фактов.

Ранее СМИ писали, что адвокат Трампа не допустит вопросов об экс-главе ФБР на допросе по «российскому делу».