Лавров назвал подписание конвенции по статусу Каспия очень хорошим результатом

Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность, что страны каспийской пятерки выполнят обязательства конвенции по статусу Каспия по неразмещению военных сил нерегиональных держав, передает РИА «Новости».

«У нас нет сомнения, что главы государств, ставя свою подпись под документом, в котором такое обязательство содержится, поступали ответственно и с полным осознанием того, о чем идет речь», — сказал Лавров.

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По его словам, Каспий — это особый водоем, и соответствующие характеристики изложены в тексте конвенции, с которой можно ознакомиться.

«Так что я считаю, что это очень хороший результат, который президент Путин назвал в заявлении для прессы историческим успехом — так оно и есть», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия готова к контактам даже с теми странами, которые проводят в ее отношении недружественную политику.